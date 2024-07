Palermo sporca, Figuccia a Lagalla: “Cittadini arrabbiati alzano barricate di rifiuti per strada, rischio di una rivolta in città” 

Emergenza rifiuti Palermo, on. Figuccia (Lega): “Tra ipotesi di razionamento d’acqua e strade sporche e piene di rifiuti, se l’amministrazione comunale di Palermo del sindaco Lagalla non si sveglia dal torpore rischio di risposte scomposte”.

“I cittadini sono in rivolta perché stanchi di fare segnalazioni che rimangono inascoltate. Tra il rischio di razionamento dell’acqua e le strade sporche e piene di rifiuti ad ogni angolo, temo un agosto caldissimo, se l’amministrazione comunale di Palermo guidata dal sindaco Roberto Lagalla non si sveglia dal torpore. I cittadini stanno gettando rifiuti per strada creando barricate in segno di protesta. Rischiamo risposte scomposte a politiche inadeguate”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Assemblea regionale siciliana.