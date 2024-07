Al via la Torre libraia, la prima fiera culturale di Sant’Agata di Militello

Aprirà i battenti giovedì 18 e venerdì 19 luglio, la Torre libraia, la prima fiera culturale di Sant’Agata di Militello, un evento dedicato al mondo dei libri e non solo, con interventi, dibattiti, presentazioni e tante attività dedicate anche ai più piccoli.

Tanti gli autori siciliani presenti, oltre a molte case editrici, tra cui la Pav edizioni e la Kimerik che presenteranno una vasta selezione di libri scritti da autori locali e non. Spazio anche alle letture di estratti, per permettere al pubblico di ascoltare e conoscere nuove opere e nuovi autori.

“È la prima volta che Sant’Agata si fa promotrice di una fiera culturale – spiega Angela Cardillo, blogger e ideatrice della manifestazione – e sono molto felice di essere riuscita ad avere la presenza di personaggi di spicco e autori contemporanei tra i più conosciuti. A tal proposito, ringrazio l’amministrazione comunale, l’assessore alla Cultura Salvatore Sanna, il consigliere comunale Dora Damiano e il sindaco Bruno Mancuso per la disponibilità dimostrata. Ringrazio anche le case editrici presenti, prima fra tutti la Pav edizioni che per prima ha creduto in questo evento”.

Di seguito il programma della manifestazione:

Giovedì 18 luglio

ore 17:00 Apertura fiera

ore 18:00 Flashmob con letture di albi illustrati per bambini

“Letture a ciel sereno” – Eleonora Mangano

ore 19:00 Tavola rotonda “Sicilia: luogo di luci e di tenebre, di canto e disincanto”

con Tania Anastasi ( Carusi di Miniera) “La Sicilia dimenticata, tra stenti e sacrifici”, Cristiano Parafioriti (Invictus) “Monologo su Rita Atria”, Alberto Samonà (Bonjour Casimiro) “I Piccolo e la bella Sicilia”

Moderano: Lucia Di Fazio e Angela Cardillo

Sala dei principi – Castello Gallego

ore 20:00 “La gloria e la prova” Il mio nuovo Cinema Paradiso 2.0

Presentazione del libro di Totò Cascio

Moderano: Silvia Maira e Angela Cardillo

ore 21:00 Letture di poesie di Vincenzo Barbera

Durante la fiera ci saranno laboratori di scrittura, letture degli autori di estratti dei propri libri, esibizioni e interviste.

Venerdì 19 luglio

ore 17:00 Apertura fiera

ore 18:00 Letture di poesie di Sergio Zuccaro

Presentazione fiera

Sala dei principi – Castello Gallego

Letture biografia e racconto di Giulia Catania

a cura di Emiliano Lazzara

ore 19:00 Tavola rotonda “La mente e le sue sfumature”

con Fabrizio Mineo (Tacco 12) “Quando la passione diventa ossessione”, Dorotea Pisciotta (Ti stavo aspettando) “La molteplicità dei disturbi psichici”, Sara Palermo “Disturbi alimentari nei giovani”

moderano: Lucia Di Fazio e Angela Cardillo

ore 20:00 Talk show “Romance, perché no?”

conducono Annalisa Baeli (Ancora un giorno) e Alessia Cannizzaro (Without you)

Durante la fiera ci saranno laboratori di scrittura, letture degli autori di estratti dei propri libri, esibizioni, interviste e intrattenimento con i Semaluna Cosplayer.