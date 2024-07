“Santa e Patrona”, la mostra orafa di Confartigianato al Santuario di Santa Rosalia sul Monte Pellegrino

Al Santuario le creazioni di artigiani affiancati da studenti e detenuti. L’inaugurazione giorno 11 luglio in via Pietro Bonanno.

Sarà inaugurata giovedì 11 luglio, alle ore 17, la mostra orafa dedicata a Santa Rosalia e ideata da Confartigianato Imprese Palermo. I gioielli saranno in esposizione presso il museo del santuario di Santa Rosalia, in via Pietro Bonanno. L’allestimento, dal titolo “Santa e Patrona”, rappresenta un omaggio degli artigiani orafi palermitani, che coinvolgendo studenti e detenuti, esporranno opere ispirate alla vita e ai miracoli di Santa Rosalia.

Questo evento, unico nel suo genere, presenta una ricca produzione di creazioni orafe, celebrando il profondo legame tra la città di Palermo e la sua venerata patrona.

Le scuole coinvolte, i cui studenti hanno partecipato alla creazione dei gioielli, sono l’IISS Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato di Cefalù, il liceo artistico regionale Renato Guttuso di Bagheria, l’IIS V. Ragusa e O. Kiyohara – F. Parlatore di Palermo, l’IIS Damiani Almeyda – Crispi di Palermo e ancora la scuola di formazione professionale Endofap Don Orione di Palermo. Inoltre, alla mostra esporranno anche sei ragazze che fanno parte del un progetto formativo “Dafne. Lavoro e impresa artigiana”, finanziato dal Fondo sociale europeo Sicilia 2020 e dall’assessorato regionale del Lavoro Lavoro, dedicato all’inserimento di donne, nel settore. Le giovani allieve si stanno formando all’interno dei laboratori degli orafi di Confartigianato: Gb Orafi, Fancs V. di Simona Elia, Aemme Jewels. “Questa mostra – spiega Simona Elia, presidente della categoria Orafi di Confartigianato Palermo – vede la partecipazione speciale dei detenuti che stanno partecipando a un corso orafo all’interno del carcere, grazie all’Endofap e al coordinamento degli orafi della nostra associazione. Ringraziamenti speciali vorrei andassero anche ai professori delle scuole, che insieme a noi hanno coordinato i ragazzi nel percorso fatto insieme. Si tratta di Viviana Meli, Tiziana Gianguzzi, Silvana Chiello, Francesco Speziale, Marco Orestano, Salvo Scherma, Alessandra Davì, Ettore Caronia e Gianni La Fiura, che con professionalità, passione ed empatia hanno contribuito a rendere possibile tutto ciò”.

La mostra “Santa e Patrona”, resterà fruibile fino all’8 settembre negli orari di apertura del museo di Santa Rosalia al santuario. L’evento è stato voluto e realizzato da Confartigianato Palermo nell’anno in cui la città celebra il quattrocentesimo anniversario del Festino di Santa Rosalia. All’inaugurazione saranno presenti i vertici dell’associazione degli artigiani, Maria Grazia Bonsignore e Giovanni Rafti.