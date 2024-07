Al via l’11 luglio a Marsala la 4^ edizione di “Loft Cultura – Rassegna Culturale di Parole e Libri”

Prenderà il via giovedì 11 luglio, per concludersi il 22 agosto, la quarta edizione di “Loft Cultura – Rassegna Culturale di Parole e Libri”, organizzata dall’Associazione Culturale “Ciuri” in collaborazione con la Peralta Production e Mondadori Bookstore di Marsala, con il sostegno della Dret System, del Consorzio Turistico Laguna dello Stagnone e Marsala, e di Saline Genna. L’evento prevede quattro appuntamenti, con inizio sempre alle ore 19, alle Saline Genna, alla presenza dei rispettivi autori in dialogo con la giornalista Jana Cardinale, per momenti di condivisione e riflessioni in un’atmosfera di grande suggestione grazie al panorama naturale delle Saline.

Questo il calendario delle presentazioni:

11 luglio con Vinicio Marchioni, attore tra i più amati e popolari del cinema italiano, che presenterà il suo romanzo d’esordio dal titolo “Tre notti” edito da Rizzoli.

Marchioni, tra i protagonisti di C’è ancora domani di Paola Cortellesi, e di Un altro Ferragosto di Paolo Virzì, propone un libro ambientato negli anni Novanta, che è il racconto di un’adolescenza che esplode per poi ricomporsi lentamente, faticosamente, nel tempo. Un romanzo di formazione sorprendente, duro e dolcissimo.

23 luglio con Giusi Battaglia che presenterà “Le ricette della mia vita” (Cairo). Dopo il successo dei primi due libri, torna in libreria con nuove delizie della sua amata Sicilia ma non solo. Perché oltre a proseguire il suo viaggio tra i sapori autentici dell’Isola – con numerose ricette tradizionali, dagli antipasti ai dolci –, l’autrice ha deciso di svelare quali sono i piatti della sua vita di tutti i giorni, quelli che prepara abitualmente per la sua famiglia e gli amici.

5 agosto con Gaspare Grammatico con “Le spine del Ficodindia” (Mondadori), seconda indagine di Nenè Indelicato, il commissario senza superpoteri che risolve i casi (e le burrasche famigliari) grazie al talento, specialissimo, di empatizzare con gli altri.

Gaspare Grammatico, trapanese, vive tra Torino e Milano. E’ autore tv, da anni lavora nella squadra del programma televisivo “Fratelli di Crozza”. Il suo primo romanzo, “Una questione di equilibrio”, è stato finalista al Premio Fedeli 2023. I diritti cinematografici del libro sono stati opzionati da BiBi Film.

22 agosto Francesco Bozzi e Silio Bozzi con Stupor Mundi (Solferino) una narrazione dal ritmo cinematografico, con cui gli autori firmano una lettera d’amore alla loro terra che è anche una riflessione sull’identità, personale e collettiva. Un racconto appassionante, divertente e poetico, che tra sogno e realtà tratteggia la ricchezza del passato e la profondità dello spirito siciliano.

“Anche per quest’anno – dice il presidente di “Ciuri” Filippo Peralta – Loft si propone quale contenitore e compagno di un cammino che vuole provare a raccontare i luoghi in cui viviamo sotto il segno distintivo della cultura in un luogo di eccezionale bellezza. Grazie ai nostri partner per questo cammino condiviso. Vi aspettiamo in tanti”.