Greg & the five Freshman apre il cartellone di eventi a “Insonnia salotto Culturale”

E’ iniziato a Campobello di Mazara – nella frazione balneare di Tre Fontane – il conto alla rovescia per l’esordio del cartellone di spettacoli di ‘Insonnia Salotto Culturale’, di Antonella e Claudio Lanfranca, il nuovo spazio culturale di aggregazione, condivisione e confronto, ideato per ampliare la partecipazione della comunità e aprirsi come ‘luogo’ vivo alla cittadinanza, al pubblico di turisti e ai giovani in modo particolare, per una promozione culturale a 360 gradi.

Uno spazio polifunzionale che ospiterà nei mesi di luglio e agosto una stagione teatrale che comprende anche musica e cabaret.

Direttore Artistico ne è Piero Indelicato, nato e cresciuto nel territorio, dove ha segnato i suoi esordi professionali.

Gli eventi prenderanno il via il 10 luglio e si concluderanno il 28 agosto, tutti con inizio alle ore 21.30.

In primo appuntamento in calendario è con Greg & the five Freshman, un tributo ai grandi crooners come Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole e Andy Williams in una versione rivista da Greg che ha anche personalizzato dei testi di pezzi famosi dando una sua versione dei grandi classici. Greg, pseudonimo di Claudio Gregori, è un attore, comico, cantante, musicista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e fumettista italiano. Unitamente a Pasquale Petrolo (Lillo) fa parte del duo comico Lillo & Greg.

Personaggio di spicco nel mondo dello spettacolo italiano, eclettico ed istrionico, è l’autore della sigla di due edizioni de Le Iene e del testo della sigla del programma di Renzo Arbore Speciale per me – Meno siamo, meglio stiamo! Lo show e’ in stile Las Vegas ricalcando lo stile del Rat Pack di Sinatra alternando brani swing a sketches che rendono lo show unico. Lo staff è così composto: Greg-Voce, Massimo Pirone leader, arrangiamenti & Trombone, Stefano Rossi Sax, Muzio Marcellini Piano-tastiere, Alessandro Patti Contrabasso, Mauro Salvatore batteria.

Per informazioni e i biglietti chiamare ai numeri: 3755172759 – 3381326209 – 3345603865.