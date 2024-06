Palermo, sindaco Lagalla presenta piano di manutenzione strade per “colmare lacuna ventennale”

Lavori pubblici. Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando e l’assessore al Verde Piero Alongi hanno illustrato il piano di manutenzione delle strade e marciapiedi del territorio comunale nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ieri a Palazzo Palagonia alla Gancia.

Lagalla: «Si punta a colmare una totale mancanza di strategia e di manutenzioni durata vent’anni». Orlando: «Mancava una struttura per rendere le strade più sicure, che ora c’è e procede con una strategia ben precisa».

«Da quando l’Amministrazione, grazie anche al lavoro svolto dal Consiglio comunale, è riuscita a completare l’intenso e difficile percorso necessario per riallineare il Comune dal punto di vista contabile, si è subito attivata su uno dei temi più sentiti dai cittadini, quello delle manutenzioni stradali. Già da qualche mese i cantieri sono partiti e alcune strade sono già state rifatte. Ci stiamo muovendo secondo una strategia che prevede tre azioni: quella degli interventi su interi assi stradali, gli interventi puntuali e il pronto intervento. I cantieri non si sono mai fermati e molti lavori si stanno effettuando di notte. Già dai prossimi giorni inizieranno nuove opere con l’obiettivo di riasfaltare, entro la fine dell’anno, buona parte degli assi principali della città, da nord a sud e da est a ovest. Si tratta di un piano messo in piedi dall’Amministrazione e, in particolare, dall’assessorato alle Opere pubbliche e dagli uffici tecnici, che ringrazio, che punta a colmare una totale mancanza di strategia e di manutenzioni durata vent’anni. A questi lavori si aggiungono anche gli accordi quadro, che riguarderanno le opere sui marciapiedi distrutti dalle radici degli alberi, dei quali si occuperà il Settore verde, e le manutenzioni nelle strade e nelle piazze del Centro storico», afferma il sindaco Roberto Lagalla.

«Oggi rendiamo conto alla città di tutto quello che l’Amministrazione sta facendo per rendere le strade più sicure. Non solo mancavano i soldi, mancava pure una struttura, un ufficio che si occupasse di questo settore ed è giusto che la gente lo sappia. Così come deve sapere che l’Amministrazione non sta procedendo alla cieca o alla rincorsa delle singole emergenze, ma con una strategia ben precisa. Sappiamo che ci vorrà del tempo, ma siamo partiti con le manutenzioni delle strade e non ci stiamo fermando. Per l’inizio del nuovo anno scolastico e prima della fine dell’anno puntiamo a dare un nuovo aspetto alle strade della città, a cominciare dagli assi più trafficati», dichiara l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando.