Rassegna letteraria “Bagli Narranti”: “Il Castello della Colombaia di Trapani” di Giovanni Vultaggio

Venerdì 31 maggio alle ore 18.00, presso il Baglio Elena di Pietretagliate, si terrà la presentazione del libro “Il Castello della Colombaia di Trapani”, scritto da Giovanni Vultaggio. L’evento fa parte della rassegna “Bagli Narranti”, organizzata dall’Associazione “Misiliscemi” in collaborazione con il Comune e la libreria Ubik Erice. Giovanni Vultaggio, con un approccio multidisciplinare che unisce efficacemente l’analisi stratigrafico-muraria del costruito con la sua interpretazione storica, esplora le tecniche costruttive del castello, concentrandosi in particolare sulle due torri: quella orientale e quella ottagonale. Attraverso un’ampia gamma di fonti documentarie, l’autore identifica le trasformazioni che hanno caratterizzato la struttura nel corso dei secoli. Il saggio offre uno studio comparato di oltre 170 torri ottagonali individuate in Europa e nel Mediterraneo, elencate e localizzate in appendice, che permette di comprendere la genesi e la complessità della costruzione della torre ottagonale tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo. “Il Castello della Colombaia di Trapani” si presenta come un’opera di grande valore storico, artistico e architettonico, capace di offrire nuove prospettive sulle vicende storiche e politiche della città. Converserà con l’autore, il giornalista e scrittore Maurizio Macaluso. Le letture saranno a cura della professoressa Antonella Scaduto. L’ingresso è libero.