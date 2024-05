Capuanaday24, sport e solidarietà a Villa Filippina

Entusiasmo, gioia e solidarietà le parole emblematiche della manifestazione “CapuanaDay24” che si è svolta ieri a Villa Filippina. I bambini e i ragazzi dell’Istituto si sono dati appuntamento per vivere una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà.

Nell’area attrezzata per l’occasione, hanno partecipato a diversi laboratori e attività motorie. Si è anche svolta la “Corsa contro la fame” in cui i piccoli alunni hanno conquistato il cibo terapeutico per i loro coetanei del Bangladesh. Presenti, tra gli altri, il direttore del Palermo FC e il capitano della squadra giovanile del Palermo che hanno accolto con gioia i cori dei tifosi.

Presenti istruttori e società sportive sponsor dell’iniziativa che hanno dato vita ad una intensa e coloratissima giornata dedicata alle sport, al benessere ed alla solidarietà. Il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Luigi Capuana, Salvatore Amata, ha partecipato attivamente alle attività, testimoniando l’importanza del ruolo della scuola nella crescita personale e sociale dei bambini.