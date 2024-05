Sport, salute e solidarietà: CapuanaDay24 a Villa Filippina

Martedì 28 maggio, dalle 9 alle 12, i piccoli alunni dell’Istituto comprensivo statale Luigi Capuana racconteranno i progetti svolti in classe e finalizzati alla promozione del benessere, della salute e della cittadinanza attiva, attraverso una didattica innovativa e partecipativa.

Al CapuanaDay24, che si svolgerà a Villa Filippina a Palermo, verranno presentati i progetti: “Corsa contro la fame”, progetto internazionale finalizzato all’acquisto di cibo terapeutico per il Bangladesh; “Fuoriclasse in movimento”, progetto finalizzato alla crescita della dimensione sociale, alla partecipazione attiva e consapevole alle scelte per il bene comune; “To bee ora not to bee”, progetto sviluppato in collaborazione con l’Unione Buddhista Italiana e il Centro Nazionale di Ricerca, finalizzato allo sviluppo della creatività divergente, alla consapevolezza dell’importanza di uno stile di vita sano e alla cura della dimensione collaborativa nella costruzione della società; Scuola attiva Kids/Junior; Progetto Europa, attività in collaborazione con Antenna Europea Palermo.

Programma:

– Ore 9,00 apertura manifestazione a cura del dirigente scolastico Salvatore Amata, presentazione società sportive, palestre e gli altri sponsor dell’iniziativa (Body Club Palermo, Airon Fitness Palermo, Save The Children, Unione Italiana Buddisti, Grafica Buttitta, Federazione Calcio Palermo)

– Ore 9,15 avvio attività fitness, yoga e Zumba per tutti a cura degli istruttori Body Club Palermo

– 10,00 partenza “Corsa contro la fame”

– ore 10,15 (nelle diverse aree attrezzate) laboratori sportivi: yoga, avviamento motorio, rugby, canottaggio, sollevamento pesi, calcio, taekwondo, ecc.

– Ore 10,15 (nelle aree organizzate sotto i portici) Giochi… Giganti: giochi di società in versione Big (Twister, lancio degli anelli, scacchiera gigante, Dooble, Forza 4)

– dalle 10,00 avvio attività di gruppo con il “paracadute gigante”: giochi motori per imparare la collaborazione e attività a cura di “Antenna Europea Palermo” per lo sviluppo del senso di appartenenza alla Comunità Europea come occasione di crescita e confronto.