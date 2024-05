Tecnologia e sperimentazione all’Istituto ‘Florio’ di Erice con lo chef Gregori Nalon

’Istituto ‘Florio’ di Erice ha ospitato nei giorni scorsi lo chef Gregori Nalon, consulente dell’azienda Angelo Po, recentemente premiato a Venezia con il Premio San Marco 2024, in quanto “eccellenza veneziana metropolitana”, che ha dedicato agli studenti e ai docenti un’intera giornata di formazione sul tema: “La tecnologia e l’innovazione in cucina”. Il progetto si inserisce nell’ambito delle azioni del PNRR ed è volto all’efficientamento del laboratorio Officucina, una officina delle idee, ma anche della ricerca e della sperimentazione che punta sull’innovazione in cucina. In quest’ottica l’Istituto ha avviato una ulteriore collaborazione con l’Università degli studi di Palermo con il progetto “ENGAGE4BIO” che mira a sviluppare una bioeconomia circolare e sostenibile nell’ambito dei prodotti ittici. “Due collaborazioni importanti che, sono certa – dichiara la preside Pina Mandina – supporteranno la scuola nella formazione di competenze qualificate nel settore dell’agroalimentare e della biodiversità”.