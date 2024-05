Giacomo Schillaci nuovo segretario cittadino di Forza Italia giovani Palermo

È lo studente di Giurisprudenza Giacomo Schillaci il nuovo segretario cittadino di Palermo dei giovani di Forza Italia.

Schillaci, nominato dal segretario regionale Antonino Montemagno su proposta del deputato regionale Gaspare Vitrano, dovrà occuparsi di coordinare le attività e promuovere la nascita di nuovi gruppi di giovani facenti riferimento al partito azzurro.

“Sono grato al Segretario regionale e all’onorevole Vitrano per avermi affidato questo incarico – ha dichiarato Schillaci – di cui sento tutta la responsabilità soprattutto in un momento delicato come questo , che vede un partito proiettato verso un vivo rinnovamento”.

“Il mio impegno sarà massimo per coinvolgere tanti nuovi giovani in Forza Italia.

Intendo contribuire con passione e nuove idee – dichiara Schillaci – per dare voce e visibilità alle istanze dei giovani che vogliono continuare ad impegnarsi in politica con energia.”