All’Ars omaggio all’ex deputato e assessore Gianni Petrotta. Nasce il “Premio alla cultura e all’empatia”

Sabato 27 aprile, alle 10, nella sala gialla “Piersanti Mattarella” di Palazzo dei Normanni a Palermo, sarà commemorato Gianni Petrotta.

La sua figura e la sua azione amministrativa – come direttore Inail, assessore al Traffico del Comune di Palermo, pioniere della mobilità sostenibile nei tempi difficili degli anni Novanta, e deputato questore all’Assemblea Regionale Siciliana per la XII Legislatura – saranno ricordate in una cerimonia moderata da Tommaso Romano, con gli interventi del sindaco Roberto Lagalla, del suo predecessore a Palazzo delle Aquile Leoluca Orlando, del sindaco di Piana degli Albanesi – città di origine di Petrotta – Rosario Petta, dell’ex assessore e deputato regionale Rino La Placa, della parlamentare all’Ars Valentina Chinnici, di Rosalba Muratori e Pasquale Hamel.

I familiari Fulvia, Vito e Salvatore Petrotta Reyes, “nel ringraziare il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, e tutto il personale per la collaborazione e per aver messo a disposizione la sala gialla, colgono questa meravigliosa occasione per annunciare la volontà di un progetto che possa proseguire nel solco di impegno sociale e politico tracciato da Gianni: nel 2025 sarà celebrata la sua figura con un evento annuale, un Premio alla cultura, all’empatia e alla sensibilità umana”.