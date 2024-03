In scena a Mazara il 12 aprile Enrico Guarneri con “Il bugiardo”

Prosegue in un crescendo di entusiasmo e apprezzamenti di pubblico la rassegna organizzata dal CineTeatro Rivoli di Mazara del Vallo che si avvale della direzione artistica di Piero Indelicato. Il nuovo appuntamento in programma è fissato per il 12 aprile, alle ore 21, quando sarà la volta di Enrico Guarneri in scena con “Il bugiardo” di Carlo Goldoni, riscritto da Mario Scaletta appositamente per l’attore catanese, con un ribaltamento nei ruoli dei protagonisti. Il nuovo adattamento del classico di Goldoni sarà diretto da Giampaolo Romania.

La commedia ispirata a una delle opere più famose di Carlo Goldoni, offre una satira della vanità, della falsità e nello stesso tempo della presunzione di una società, troppo spesso nascosta dietro le apparenze. In qualunque epoca e luogo la si rappresenti, la trama ruota intorno al personaggio principale, figura emblematica dell’inganno, con il vizio di mentire in modo quasi compulsivo. Una commedia brillante e ironica che mette in scena da un lato la capacità dell’uomo di mentire, e dall’altro la difficoltà di scoprire la verità.

Dove la bugia diventa, sì il motore delle azioni, ma anche strumento di una sottile denuncia sociale che mette in luce l’importanza della verità e dell’onestà. In una società moderna, dove le informazioni possono essere facilmente manipolate o distorte, la verità diventa una “bizzarra” alternativa alla realtà, e il teatro una “necessaria” alternativa alla verità, perché “come la vita… finisce sempre e non finisce mai”.

Per informazioni, prenotazioni e prevendita è possibile chiamare ai numeri 3281578851 – 3285904588 – 3389068219 – 3477195881

È inoltre possibile acquistare i biglietti con carta del docente e App 18.