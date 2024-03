L’anima dei pupi, mostra fotografica di Alessandro Ingoglia

Collettivof presenta una nuova Rassegna di mostre fotografiche intitolata “Collettivof – AnnoUno” e dedicata interamente alla città di Palermo.

La prima mostra “L’Anima dei pupi”, di Alessandro Ingoglia e a cura di Collettivof -www.collettivof.com – consiste in un intenso racconto sul mondo dei pupi e dei pupari, un mondo che rischia di scomparire e che va tutelato in quanto è uno dei pilastri della nostra identità.

L’autore, si concentra sull’intimità che si viene ad instaurare tra il puparo e i suoi pupi, offrendoci un racconto non stereotipato della famiglia del puparo, una famiglia di tradizione che si tramanda l’arte da più generazioni, fatta di figli di carne e di legno.

La mostra “L’Anima dei pupi”, di Alessandro Ingoglia è aperta al pubblico nella Chiesa di San Crispino e Crispiniano, (sito di Casa Professa) dal 16-30 marzo 2024

Orari: lun.-ven. ore 9.30-13.30, sab. e dom. 9.30-17.30

INGRESSO LIBERO

INFO: info@collettivof.com

Cell. 329-4728129