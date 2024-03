Escluso dal concorso Cpi Sicilia, Cga dispone l’assunzione

Era stato escluso dal concorso per il centro per l’impiego in Sicilia, ma i giudici del Consiglio di giustizia amministrativa hanno accolto il ricorso e obbligato la Regione a convocarlo per la firma del contratto. Dopo la vittoria del concorso, l’amministrazione aveva richiesto un’integrazione documentale via pec. Non avendo risposto nei tempi prescritti, ma in lieve ritardo, il candidato era stato escluso dal concorso e non richiamato neanche per i successivi scorrimenti di graduatoria. Non ritenendo corretta la sua esclusione, il candidato si è rivolto allo studio legale Leone-Fell & C. per ottenere la dovuta tutela.

Il Cga Sicilia ha accolto l’appello cautelare e disposto la sua convocazione per la firma del contratto. Secondo i giudici, la richiesta era legittima e fondata in quanto “la documentazione preliminare alla sottoscrizione del contratto e a comprova del possesso dei requisiti per l’accesso alla P.A., comunque, è stata prodotta dall’appellante”.

“Il possesso dei requisiti era già stato dimostrato all’atto dell’iscrizione al concorso – spiegano Francesco Leone e Simona Fell, soci fondatori dello studio Leone-Fell & C. – la richiesta di documentazione integrativa non può dunque essere considerata motivazione valida per l’esclusione del candidato. Siamo lieti che il giudice abbia accolto, ma ancor di più per il nostro assistito che potrà finalmente firmare il contratto”.