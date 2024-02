Cammarata Sport, cambio di gestione. Tutelati 50 lavoratori, prospettive di espansione per lo storico marchio palermitano

La famiglia Cammarata, conclusa dopo quindici anni di proficua collaborazione la gestione dei due punti vendita da parte dell’azienda Cisalfa, affida lo storico marchio palermitano alla società MG Consulting.

La scelta del nuovo partner, dopo un’attenta analisi di mercato, è ricaduta sulla società MG Consulting srl, la cui governance aziendale è stata valutata solida, seria e affidabile, in grado di mantenere in essere i rapporti di lavoro e gli standards qualitativi che hanno sempre caratterizzato l’attività dell’azienda di articoli sportivi di proprietà della notissima famiglia palermitana.

I due punti vendita di Cammarata Sport si trovano in via Duca della Verdura 28 e in viale delle Regione Siciliana 4747 a Palermo.

L’accordo di partnership è stato reso possibile grazie alle forti radici sul territorio di tutti gli attori principali della trattativa, alla visione prospettica, anche per una futura espansione dello storico marchio, nonché dalla comune volontà di mantenere un servizio di alta qualità in favore dei propri clienti, con livelli che non hanno alcun riscontro nella grande distribuzione.

Grazie all’intensa collaborazione con le sigle sindacali, oggi intervenute all’incontro tenutosi presso l’Astoria Palace Hotel, con particolare riferimento a CGIL-Filcams Palermo, nella persona del segretario Generale di Palermo Giuseppe Aiello, e la UilTucs Sicilia, nella persona della segretaria generale regionale Ida Saja, in un momento di generale difficoltà e incertezze, la famiglia Cammarata insieme alla MG Consulting srl hanno prima di tutto voluto garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro di circa cinquanta dipendenti.

La MG Consulting srl e la famiglia Cammarata hanno siglato i loro accordi grazie alla collaborazione dell’avv. prof. Nunzio Pinelli, l’avv. Alessia Scarnà, lo studio legale Palmigiano e l’avv. Giuseppe Marcellino, professionalità che hanno seguito e curato con competenza la delicata trattativa, riuscendo ad amalgamare sinergie e obiettivi al fine di giungere all’odierno risultato.

(Nella foto: da sinistra l’avv. Nunzio Pinelli, accanto tre componenti della famiglia Cammarata e, dietro, l’avv. Alessia Scarnà. Sempre in prima fila, il dott. Giuseppe Giuliani di MG Consulting, e l’avv. Giuseppe Marcellino)