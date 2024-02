Il siciliano Rosario Mingoia nel Select committee del Comitato Aziendale Europeo UniCredit.

Nel corso della plenaria tenutasi ieri a Milano Rosario Mingoia, segretario responsabile del gruppo Unicredit della Uilca-Uil, palermitano di adozione, originario di Mussomeli, è stato eletto tra gli 8 italiani (unico siciliano) quale componente del comitato ristretto del Comitato Aziendale Europeo di Unicredit.

“Il CAE, fondato nel 2007 – spiega Mingoia – opera in coerenza con la cultura, i principi ed i valori connessi alla responsabilità sociale di impresa ed è composto da esponenti del mondo sindacale provenienti da tutti i Paesi europei in rappresentanza di tutte le nazioni ove opera Unicredit, unica banca italiana nella sua doppia dimensione europea e locale sul territorio.”

“Onorato per l’incarico di prestigio ricevuto – ha aggiunto Rosario Mingoia – svolgerò il lavoro con l’impegno e la tenacia di sempre, rivendicando il ruolo centrale delle risorse umane e l’obiettivo comune della loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per lo sviluppo e la crescita comune”.