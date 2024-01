Ribera. In legge Finanziaria Sicilia 600 mila euro per la ristrutturazione dell’impianto sportivo Spataro

“Ho appreso direttamente dall’onorevole Pace – afferma l’assessore comunale allo Sport Giuseppe Maria Sgrò – che all’interno della Finanziaria Regionale, approvata qualche ora fa, su sua proposta è stata inserita la somma di 600 mila euro per interventi di ristrutturazione e riqualificazione dell’impianto sportivo sito in contrada Spataro. L’Amministrazione Comunale ringrazia l’Onorevole Pace per l’ulteriore impegno a favore della nostra città”.

“Relativamente al precedente finanziamento di 200.000 euro – afferma il Sindaco di Ribera Matteo Ruvolo – di cui al collegato alla finanziaria approvato il 21 novembre scorso (interventi di riqualificazione di impianti sportivi) per il quale il Comune ha inviato il progetto nei termini previsti ed è stato erroneamente estromesso, si sta provvedendo, come già anticipato, a dare incarico ad un legale al fine di tutelare l’interesse del nostro Comune e recuperare così anche queste altre somme”.