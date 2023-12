CCIAA. Catania, 16 associazioni datoriali abbandonano la sala del Consiglio Camerale del Sud Est perché non ammesse a parlare sull’assetto territoriale

La Corte Costituzionale, con la sentenza 215 dello scorso 11 dicembre, ha sancito che la Camera di Commercio del Sud-Est, che accorpa Catania, Ragusa e Siracusa, resta operativa nel suo assetto attuale con sede a Catania.

La coalizione delle associazioni datoriali catanesi espressione dell’80 per cento delle imprese presenti sul territorio e formata da Ancotus, Assoesercenti, Cidec, Compagnia delle Opere, Confartigianato, Confcommercio, Confeseecenti, CNA, F.I.Ar.Com, Feditalimprese, Federpesca, Fenailp, Upia Casartigiani, Upla Claai e Unimpresa hanno abbandonato la sala del Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Catania, dopo aver chiesto di intervenire a margine di uno degli interventi tenuto dai relatori dell’evento organizzato dalla stessa Camera Commercio Sud Est Sicilia su “I fattori di competitività delle medie imprese del Mezzogiorno”.

La coalizione aveva chiesto la parola per poter ribadire quanto già espresso, in varie occasioni, al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e quanto si vorrebbe comunicare al più presto al governatore della Sicilia, Renato Schifani, e cioè che le associazioni datoriali di Catania, in qualità di Città Metropolitana, intendono dotarsi della propria Camera di Commercio in applicazione a quanto previsto dalla norma che le regola (legge 124/2015, art. 10). Il diniego, da parte del Commissario Camerale, Antonio Belcuore, alla richiesta di intervento ha provocato l’immediato abbandono degli enti datoriali dall’aula.

La Consulta ha deciso che la norma sul riassetto provvisorio delle CCIAA siciliane, inserita nel decreto-legge n. 73/2021 “Sostegni bis”, è incostituzionale. La norma, a suo tempo sospesa dal Tar Sicilia, su cui ora si è pronunciata negativamente la Corte, è il comma 2 dell’art. 54-ter che istituisce due nuove Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA): quella di Catania e quella di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani.

(nella foto: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso)