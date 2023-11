Mediatore Linguistico Culturale, una figura per conoscere, comprendere, facilitare le interazioni tra culture

Martedì 7 novembre 2023, dalle 9.30, presso la Sala Schembri della residenza universitaria ERSU Santi Romano (edificio 1), in Viale delle Scienze a Palermo, all’interno della Cittadella universitaria, si terrà il seminario dal titolo “Conoscere, comprendere, facilitare”, promosso dalla Regione Siciliana, fondi del PO FSE e POC (FSE), Politiche per l’accoglienza e l’inclusione e Politiche per i siciliani all’estero. Alle 15.00, poi, una tavola rotonda con le Istituzioni.

L’iniziativa è aperta a tutti coloro che sono interessati a contribuire a un dialogo costruttivo per il rilancio della figura “Mediatore Linguistico Culturale” nei diversi ambiti e per promuovere una comprensione più profonda della loro importanza e ruolo sociale, anche sotto l’aspetto economico e funzionale, specialmente in relazione alle istituzioni e agli enti che ne potranno beneficiare. L’obiettivo è, dunque, duplice. In primo luogo, si vuole rendere pienamente consapevoli dell’importante lavoro che la Regione intende portare avanti per promuovere la conoscenza e l’utilizzo dell’elenco dei Mediatori Linguistici Culturali. L’elenco rappresenta una risorsa preziosa nel collegare gli enti e l’istituzione ed anche i privati alle diverse culture presenti in Sicilia, facilitando la comunicazione tra chi arriva nel nostro Paese e si trova a vivere un mondo nuovo in tutti i sui ambiti.

In secondo luogo, si vuole affrontare una questione fondamentale: il riconoscimento dei diritti economici dei mediatori culturali. Troppo spesso questa professione, che svolge un ruolo vitale nella nostra società sempre più integrata e globalizzata, è poco remunerata. È giunto quindi il momento di discutere apertamente di questa questione e di lavorare insieme per garantire che i mediatori culturali siano adeguatamente riconosciuti e compensati per il loro importante ruolo e lavoro.

L’Articolo 3 della Legge Regionale n. 20 del 29.07.2021 sottolinea il contributo della Regione Siciliana alla promozione dell’inclusione sociale, culturale e civile dei destinatari della legge.

L’ERSU, ente regionale per il diritto allo studio universitario – che all’interno delle proprie residenze ospita giovani di 30 Paesi e che dà benefici e servizi a studentesse e studenti provenienti da 66 paesi – collabora e si impegna a promuovere il progetto anche nel mondo universitario.

Per ulteriori informazioni sul seminario e per partecipare, si prega di contattare la Panasci Studio attraverso il numero di Whatsapp dedicato: 379 1660316 o ancora a mezzo email: mediatorisicilia@gmail.com.

Programma del Seminario

9:30 – Registrazione dei partecipanti

10:00 – Inizio con i saluti istituzionali

Modera Michela Bongiorno