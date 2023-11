Cimitero dei Rotoli, Puma: «Attenuare i problemi di traffico consentendo l’ingresso anche dal portone di ferro in via Vergine Maria»

Da anni vi è la disposizione che l’ingresso al Cimitero dei Rotoli avvenga dal portone in legno, e l’uscita da quello in ferro.

«Credo che l’attuale regolamentazione non sia appropriata e causa di problemi di traffico e di pericolo per la circolazione, sia in via Papa Sergio I che nella via Vergine Maria», afferma Natale Puma, consigliere comunale di Palermo.

«Infatti, le auto che attendono l’ingresso dal portone di legno spesso vengono tamponate da chi abborda la curva troppo velocemente e se le trova davanti. L’aria inoltre è irrespirabile per lo smog prodotto dalle auto incolonnate. Per evitare questo inconveniente – conclude Puma -, ho chiesto alla direzione dei Servizi Cimiteriali di mantenere il solo ingresso dal portone in legno e di consentire sia ingresso che uscita da quello in ferro».