Violenza zona Palermo Nord, Natale Puma: “Subito intervento di questura e prefettura per la sicurezza del territorio”

Risse tra giovani, microcriminalità, aggressioni, risse e ferimenti. Preoccupazione espressa dal consigliere Natale Puma per il ripetersi di episodi di violenza nel territorio di Palermo Nord.

«Diversi episodi di violenza accaduti a Mondello e Sferracavallo e in altri luoghi della zona nord rendono necessario che sia la prefettura che la questura provvedano un piano di controllo del territorio senza precedenti, visto il dilagare di questa microcriminalità così agguerrita».

Lo dichiara il consigliere comunale di Palermo Natale Puma, che ha comunicato la sua preoccupazione scrivendo in prefettura e alla questura, chiedendo particolare attenzione per garantire la sicurezza.

«Ho scritto al prefetto ed al questore per i. fatti occorsi da qualche mese nella zona nord della città di Palermo», dichiara Puma. «Alle Autorità, ho rappresentato che “negli ultimi due mesi la zona nord è scenario di gravi fatti di microcriminalità che vanno degenerando e infondono nella cittadinanza paura e sconforto. Penso alle risse di Sferracavallo, al pestaggio di un uomo a Mondello come reazione ad un rimprovero ad alcuni giovani e, infine, ieri sera fuori dal Country Club le coltellate ad un giovane accorso in difesa di due amiche.

La zona nord, a causa di tanti furti di autoveicoli e della crescente microcriminalità, necessita di attenzione particolare. Vi ringrazio per il lavoro che quotidianamente svolgete e per quello che farete”».

«Confido nell’intervento delle Autorità – conclude Puma – ponendo rimedio al crescente allarme tra i cittadini».