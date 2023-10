World Pasta Day all’ERSU, mercoledì 25 ottobre la pasta è protagonista nelle mense universitarie

Due gustose ricette per gli studenti universitari in occasione della giornata mondiale della pasta nelle mense di Ersu Palermo: la Pasta con crema di zucca, zafferano e ragusano e la Pasta alla Norma con melanzane e ricotta.

È tempo di festa per la pasta: mercoledì 25 ottobre 23 si celebra il 25esimo World Pasta Day. L’evento arriva a Palermo anche nelle mense universitarie Santi Romano e San Saverio, dove COT Ristorazione che gestisce il servizio ha preparato un menu dedicato alla giornata per onorare la pasta e il palato degli universitari.

Il menù Pasta del 25 ottobre di COT per gli studenti ERSU offre due gustose ricette. La “Pasta con crema di zucca, zafferano e ragusano”, è a base di busiate biologiche prodotte con farina Russello dall’azienda Minardo di Modica, più formaggio Ragusano D.O.P. semi-stagionato bio. La “Pasta alla Norma con melanzane e ricotta”, è a base di fusilli biologici prodotti con farina Russello dall’azienda Minardo di Modica, più passata di pomodoro Siccagno siciliano biologico e ricotta di pecora biologica.

Il plauso del presidente ERSU. “Accogliamo favorevolmente lo sforzo organizzativo di COT Ristorazione per celebrare il pasta day, un evento per celebrare il piatto più amato dagli italiani – dichiara il presidente ERSU Palermo, Michele D’Amico -. Un’occasione per tutti gli studenti universitari che spezzando la monotonia si possono confrontare con il food di qualità traendone subito un evidente vantaggio per il proprio palato.”

L’Italia e la Pasta

La produzione mondiale dell’alimento preferito dagli italiani oggi sfiora i 17 milioni di tonnellate (9 milioni del 1998): l’Italia è il primo dei paesi produttori, con 3,6 milioni di tonnellate nel 2022 e un fatturato che sfiora i 7 miliardi di euro. Ogni italiano ne mangia 23kg l’anno, precedendo la Tunisia (17 kg) e il Venezuela (12 kg). Un quarto della pasta consumata nel mondo e tre quarti di quella consumata in Europa sono prodotti nel Bel Paese.

COSA SI METTE IN TAVOLA PER IL WORLD PASTA DAY ALL’ERSU

La pasta, Pastificio Minardo

Nasce nel 2007 a Modica con il progetto di produrre pasta di qualità superiore, nel rispetto dell’ambiente e della salute delle persone: un piccolo laboratorio artigianale, con vocazione biologica e rispetto per la tradizione della pasta. L’azienda fa uso esclusivo delle varietà di grano che esistevano in Sicilia prima dell’avvento delle modifiche genetiche indotte con i raggi gamma.

Il grano Russello utilizzato è una varietà di frumento duro antichissima, tipica siciliana. Questo frumento è meno raffinato, non ha subito alterazioni e contiene meno glutine rispetto ad altri grani. La pasta è il frutto di una selezione rigorosissima per individuare le migliori farine biologiche locali e le tecnologie più adatte per una lavorazione che prevede trafilatura al bronzo. Il risultato è una pasta tenace, profumata, dal gusto unico e dalla tenuta di cottura eccezionale.

Il formaggio Ragusano Dop Bio, Azienda Occhipinti

Il Ragusano D.O.P è uno dei formaggi più antichi in Sicilia. E’ creato esclusivamente con latte biologico pastorizzato di bovino a pezzata rossa. L’azienda Occhipinti che lo produce nutre i suoi animali con mangimi di alta qualità e con pascoli e foraggi spontanei da agricoltura biologica, per garantire una qualità costante del latte, che conserva così tutti i suoi principi nutritivi unici e antiossidanti. Il Ragusano D.O.P semi-stagionato si presenta nella sua caratteristica forma parallelepipeda, con una liscia crosta dorata tendente al marrone. E’ un formaggio a pasta filata compatta, dal sapore deciso, aromatico e poco piccante che persiste al palato. L’azienda Occhipinti è situata da trenta anni nell’Altopiano dei Monti Iblei, proseguendo un’antichissima tradizione nella produzione di formaggi e nella trasformazione del latte. Lavora latticini e formaggi tipici ragusani: ricotta, provole, Ragusano Dop e tutti gli altri latticini che affondano le loro radici in una tradizione antichissima, tramandata di padre in figlio. L’azienda casearia nutre i suoi animali, bovini a pezzata rossa, con pascoli e foraggi spontanei da agricoltura biologica, garantendo qualità costante del latte, che conserva così tutti i suoi principi nutritivi unici e antiossidanti. Il latte è esclusivamente prodotto all’interno dell’azienda.

La Passata di pomodoro Siccagno bio

La varietà di pomodoro utilizzata per la salsa passata è il “siccagno”, un pomodoro unico nel suo genere, perché coltivato prevalentemente sulle colline delle Madonie, in Sicilia, dove cresce senza nessuna irrorazione da parte dell’agricoltore. Gli interventi degli agricoltori si limitano a fare in modo che la terra assorba meglio l’acqua disponibile: si parla di “aridocoltura”, una necessità, un lavoro eroico che i contadini siciliani hanno sempre portato avanti.

Dopo il lavaggio e la selezione degli scarti, i pomodori sani, maturi e di buona consistenza vengono triturati a crudo: in questa fase avviene anche la separazione delle bucce dalla polpa. La fase successiva prevede che il triturato di polpa di pomodoro venga ristretto. Infine, il prodotto così ottenuto viene imbottigliato e pastorizzato. Questo tipo di tecnica arricchisce il pomodoro di vitamina A e vitamina C, di antiossidanti come il licopene, e abbassa il contenuto di calorie.

La passata risulta con bassa acidità, alto valore di residuo secco, densità eccellente. Un condimento ricco e denso ideale per condire la pasta, ma anche i secondi piatti.

La Ricotta biologica, Le Tre Sorelle

Le Tre Sorelle è uno storico caseificio di Marsala, in provincia di Trapani, specializzato nella produzione di formaggi biologici. Mantiene salde le proprie radici e la propria tradizione casearia, con uno sguardo all’innovazione. Le Tre Sorelle si caratterizza per il rispetto della natura e i metodi di produzione aziendale, sostenibili e innovativi, che sono diventati per l’azienda il proprio tratto distintivo. Il latte è esclusivamente prodotto all’interno dell’azienda, grazie all’allevamento ovino di proprietà, che viene curato secondo i più alti standard. Tutti i formaggi sono preparati con metodi artigianali, ereditati dall’esperienza familiare, preservando le radici, ma tendendo a un continuo rinnovamento.