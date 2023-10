Lavoro, accordo tra Confartigianato Palermo e Centro per l’impiego di Palermo per servizi Ido (incontro domanda e offerta)

Firmato un protocollo d’intesa con il Centro per l’impiego per creare rete e sinergie permettendo alle imprese associate a Confartigianato Palermo di accedere al nuovo servizio IDO (incontro tra domanda e offerta di lavoro).

Il servizio è stato potenziato e riqualificato grazie ad un processo già avviato e sperimentato con l’assistenza tecnica ed il supporto di Anpal Servizi.

Il protocollo siglato dalla dirigente del Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale, Salvatrice Rizzo, e dalla presidente di Confartigianato Imprese Palermo, Maria Grazia Bonsignore, alla presenza del segretario provinciale Giovanni Rafti, ha tra gli obiettivi la realizzazione di attività sinergiche che possano rafforzare l’incontro tra le reali necessità produttive e le competenze delle parti coinvolte.

A disposizione di imprese ed utenti due canali telegram dedicati ed un portale già attivo (Silavora), le rispettive competenze del personale di Confartigianato e del Centro per l’impiego con l’assistenza tecnica di Anpal servizi.

Il nuovo sistema consente la libera consultazione delle offerte ai cittadini interessati permettendone la candidatura a quelle di proprio interesse a seguito di registrazione al portale ed a seguito della compilazione del proprio CV guidato dallo stesso portale. L’applicativo è stato inoltre dotato di specifiche funzioni di messaggistica che potranno essere utilizzate quale canale diretto di comunicazione tra Utente Cittadino e Centro per l’Impiego.

L’accesso al sistema consente agli operatori l’inserimento, la pubblicazione, la gestione delle offerte di lavoro, la gestione delle candidature e dei CV e delle adesioni degli utenti.

Il nuovo applicativo di incontro domanda offerta di lavoro sostituisce entrambi i precedenti sistemi utilizzati, B@checaLavoro-Offerte ed il sistema presente su SIL raggiungibile solo dagli operatori abilitati come Super-CPI. Entrambi i sistemi saranno dismessi successivamente solo per consentire agli operatori il trasferimento delle offerte attualmente presenti negli stessi.

Da sinistra, la dirigente del Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale, Salvatrice Rizzo, e la presidente di Confartigianato Imprese Palermo, Maria Grazia Bonsignore.