Agricoltura: Chinnici, dopo mesi di ritardi la Regione finanzia solo 20 dei 23 Gal, incongrua la scadenza a 30 giorni

“Dopo mesi di ritardi l’amministrazione regionale chiede ai Gal di fare i miracoli sulla partecipazione al bando relativo all’attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale”.

Lo dichiara Valentina Chinnici, deputata del Pd all’Assemblea regionale siciliana, che sull’argomento ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutti i deputati del gruppo parlamentare, all’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino.

“Il tempo intercorrente tra l’effettiva pubblicazione del bando – si legge nell’interrogazione – e la scadenza dei termini (meno di un mese) è del tutto incongruo, in considerazione soprattutto della complessità degli adempimenti necessari ai fini della definizione di una strategia di sviluppo locale;

si sono verificati non pochi ritardi nell’emanazione del bando tutti riferibili all’amministrazione regionale, mentre si pretende dai Gal la capacità di approntare una strategia di sviluppo per i propri territori in meno di un mese”.

“Ulteriore criticità del bando in argomento – continua Chinnici nell’interrogazione – è rappresentata dal numero di beneficiari ammissibili che non possono essere più di venti Gal, inferiore di tre unità rispetto a quanto approvato nel Piano strategico della Pac che per la Sicilia prevede l’obiettivo di 23 strategie di sviluppo locale Leader; la riduzione numerica dei beneficiari rispetto ai Gal esistenti pone quesiti in ordine al completamento e all’implementazione delle strategie di sviluppo già avviate”.

Si chiede pertanto all’assessore – conclude – “se non ritenga di dovere disporre una proroga per la scadenza dei termini per la presentazione delle domande; le ragioni per le quali il numero di beneficiari sia stato fissato nel numero di 20, con la conseguente esclusione di 3 Gal già esistenti; se non ritenga di dovere innalzare la dotazione finanziaria per ciascuna proposta delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, del tutto insufficiente rispetto alle finalità perseguite”.