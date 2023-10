Sabato 30 settembre doppio appuntamento al Giardino di Borgo Molara

Sabato 30 settembre alle 16.30, doppio appuntamento al Giardino di Borgo Molara (via Molara 160): verrà presentato il libro “Tu sei una meraviglia 2”, in collaborazione con Spazio Cultura Libreria Macaione. Nicola Macaione e Giuseppe Labita ne parleranno con l’autrice Giuliana Fraglica, insieme ai bambini e le famiglie di Borgo Molara.

Alle ore 18.00 sarà rappresentata una simpatica e divertente performance dal titolo “Sketchiamoci sopra“, realizzata dai Teatranti Extra-Vaganti in collaborazione con l’Associazione Crisalide.

“Quale luogo finalmente restituito alla comunità – afferma Giuseppe Labita, presidente dell’associazione – il Giardino di Borgo Molara sta diventando un’incantevole cornice per emozionanti esperienze culturali. Le diverse azioni che stiamo realizzando dimostrano il potere della collaborazione tra la comunità e tutti gli attori, istituzionali e no, nel rigenerare territori altrimenti destinati all’abbandono o, ancor peggio, sfruttati per scopi illeciti. Gli eventi culturali al Giardino di Borgo Molara sono un esempio tangibile di come si possano unire le persone, ispirare la creatività e promuovere la comprensione reciproca, contribuendo così a costruire un futuro migliore per tutti”.