Giuseppe Zitelli (FdI) : “Previsti due psicologi per cinquantamila abitanti e una somma di 7 milioni e 334 mila euro, traguardo sempre più vicino”.

Un altro passo avanti verso la piena definizione e approvazione del disegno di legge che istituirà, in Sicilia, la figura dello psicologo delle cure primarie.

La proposta legislativa è tornata in Commissione Salute all’Assemblea Regionale Siciliana, con l’approvazione di due emendamenti.

“Il primo – spiega il deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Zitelli, segretario della Commissione – rappresenta una novità importante, perché innalza a due il numero di psicologi disponibili per cinquantamila abitanti: nel ddl originario, infatti, era prevista una sola unità”.

“Il secondo – aggiunge – riguarda invece l’impiego della somma di 7 milioni e 334 mila euro che dovrà entrare a regime”.

“Siamo sempre più vicini al traguardo – spiega l’onorevole illustrando l’iter parlamentare – perché il testo, dopo un nuovo approdo in Commissione Bilancio, giungerà in Parlamento per l’approvazione finale. Sono lieto di avere contribuito in modo determinante alla formulazione di un disegno di legge che mette al centro il sostegno psicologico tra le cure primarie, nell’ambito delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale. La legge afferma ha tutte le carte in regola per rappresentare un fiore all’occhiello per il Servizio Sanitario Nazionale e per fornire risposte concrete alla cittadinanza, ora più che mai”.

“In un momento storico che vede la società sempre più alla deriva – conclude Zitelli – e in cui le difficoltà relazionali sono tutt’altro che episodiche, si avverte fortemente la necessità di prevenire con strumenti adeguati disturbi e disagi prima che degenerino e in tal senso l’istituzione dello psicologo delle cure primarie rappresenta una risposta tangibile ed efficace”.