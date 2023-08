Zone costiere Palermo, Puma: “Coordinamento delle attività di gestione del litorale, valorizzazione e rispetto dell’ambiente”

Natale Puma: «Si è tenuta ieri una riunione sulla situazione delle zone costiere del Comune di Palermo alla quale ho partecipato nella qualità di consigliere comunale, fortemente voluta dall’amministrazione Lagalla, promossa dagli assessori Mineo, Carta e Forzinetti».

«Erano presenti inoltre i rappresentanti della questura, la guardia costiera, i vigili urbani, l’autorità portuale, il demanio, il servizio mari e coste e le partecipate Rap e Reset, con la partecipazione anche di diversi consiglieri comunali e consiglieri di circoscrizione».

«La riunione era propedeutica alla riunione di oggi dell’Amministrazione comunale con il Comitato per l’ordine della sicurezza sui temi della gestione del litorale di Palermo. Un confronto istituzionale così ampio, qualificato e partecipato non è mai stata fatto in passato, e denota quanto l’amministrazione Lagalla abbia a cuore le nostre coste, che non possono e non devono più essere deturpate e insudiciate. Si è posta l’attenzione sulla viabilità in prossimità delle spiagge, sul controllo del territorio, sul commercio abusivo e su quanti senza alcun rispetto per l’ambiente, abbandonano in maniera indiscriminata i rifiuti sulle spiagge. Continua il percorso con cui Palermo si avvia finalmente a diventare una “città normale”».

(Nella foto di copertina: il Golfo di Palermo visto dalla Costa Sud)