Fotovoltaico, azienda cinese dona impianto alla Sicilia. Schifani lo destina agli studenti universitari delle sedi Ersu Palermo

«Il governo regionale è ben lieto di accettare la proposta della Sunova Solar Italia e ha già intenzione di destinare l’impianto fotovoltaico da 50 kilowatt alle sedi dell’Ersu di Palermo”, un segno “per dimostrare ai giovani del nostro territorio, agli studenti universitari, quanto sia importante investire sulle energie rinnovabili e sulla difesa del patrimonio ambientale».

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha ricevuto a Palazzo d’Orléans, a Palermo, Junhong Chen, responsabile commerciale di “Sunova Solar Italia”, azienda specializzata nella progettazione e produzione di energia rinnovabile.

L’ingegnere Chen, la scorsa settimana, apprendendo attraverso i mezzi di informazione della grave emergenza incendi vissuta dalla Sicilia, con danni economici, naturali e strutturali, a nome della sua azienda si era detto disponibile a donare un impianto fotovoltaico a un ente che potesse averne bisogno, ma aveva registrato anche un ritardo nella risposta degli uffici regionali. L’Ersu Palermo, ente regionale per gli studi universitari aveva proposto di destinare l’impianto alle proprie sedi. Il presidente della Regione ha subito dato mandato al suo staff di mettersi in contatto con l’azienda e di concludere l’accordo.

Soddisfazione per la decisione del governatore è stata espressa dal presidente ERSU Michele D’Amico. “Come diceva il presidente della Repubblica Sandro Pertini – dichiara il presidente ERSU – non è di sermoni che hanno bisogno i giovani, ma di esempi concreti, onestà, coerenza e altruismo; nella consapevolezza – fra l’altro – che investire sulle energie rinnovabili e sulla difesa del patrimonio ambientale è assolutamente strategico per un futuro migliore. E’ proprio per questo che personalmente, ma anche a nome del consiglio di amministrazione e del personale di ERSU, nonché di tutta la comunità studentesca e accademica, desidero ringraziare sia il presidente della Regione, Renato Schifani, che la Sunova Solar, per avere accolto la proposta di ERSU Palermo, destinando la donazione alla residenza universitaria, premiando il lavoro della Direzione e del personale dell’ERSU, sempre in prima linea per garantire il diritto allo studio universitario.