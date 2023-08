Arenella, Palermo. Ancora pericolante il muro di cinta ex IMI lungo Via Papa Sergio I

Natale Puma, consigliere comunale di Palermo, ha sollecitato alla Protezione civile e al Policlinico Universitario un intervento urgente di sicurezza per scongiurare crolli in Via Papa Sergio.

Il muro di cinta dell’ex IMI-Istituto materno infantile lungo Via Papa Sergio I è pericolante. Nonostante la rete posta a protezione, che spesso viene abbattuta, se il muro dovesse cedere rovinerebbe sulla carreggiata con eventuale pericolo per i fruitori della strada.

Il consigliere comunale Natale Puma ha segnalato il pericolo alle istituzioni interessate per attivare un intervento per scongiurare incidenti.

Il responsabile della Protezione civile del Comune di Palermo, ing. Margherita Di Lorenzo del Casale, rilevando non avere il suo Ufficio attribuzioni in merito, ha ritenuto di trasmettere per le rispettive competenze la segnalazione al Servizio Manutenzione straordinaria e urgente di infrastrutture stradali e all’Ufficio Progettazione lavori pubblici -UO Edilizia fortemente degradata

L’AOUP, Azienda ospedaliera universitaria nel dare riscontro ha comunicato che la manutenzione del muro di cinta è pertinenza della proprietà del Parco di Villa Belmonte, che risulta essere la Regione Siciliana.

La Regione – Dipartimento Demanio ha inviato una nota con segnalazione di pericolo muro di cinta al Dipartimento Regionale Tecnico, sollecitando un sopralluogo urgente per verificare ogni eventuale procedura di legge, al fine di evitare danni a persone o cose.