Pnrr. Riqualificazione Costa Sud Palermo, Lagalla e Mineo: “Progetti saranno attuati, anche con altre fonti di finanziamento”

L’annuncio di una revisione del Pnrr da 15,9 miliardi di euro, che coinvolge 144 misure su 349, e lo spostamento sul programma RePower EU 13 miliardi di euro di fondi che erano stati assegnati ai Comuni nel Pnrr, ha sollevato l’allarme e l’intervento dell’Anci, che chiede che i nuovi fondi per coprire gli investimenti già programmati vengano stanziati contemporaneamente allo spostamento di quelli del Pnrr

In merito, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore alla Riqualificazione delle coste, Andrea Mineo, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta,

“Sulle ipotesi di modifiche del Pnrr avanzate dal governo nazionale abbiamo ricevuto rassicurazioni sui fondi destinati ai progetti portati avanti dal Comune di Palermo, compreso quello per la riqualificazione della Costa Sud. Quella del Pnrr per questa amministrazione è una sfida importante e sulla quale stiamo impiegando il massimo sforzo, come dimostra il fatto che il Comune stia portando avanti i vari progetti nei tempi richiesti dal Pnrr. Proprio sulla Costa Sud, grazie alla strategica collaborazione con il commissario Zes Carlo Amenta, il percorso amministrativo è, dopo aver raccolto tutti i pareri favorevoli dagli organi competenti a un passo dalla conclusione e siamo pronti a portare le delibere contenenti i piani tecnici di fattibilità tecnico economica rafforzati all’esame della giunta e poi del consiglio comunale. Siamo fiduciosi che i progetti restino nel percorso delle tempistiche del Pnrr, ma comunque consapevoli che i progetti saranno attuati anche con altre fonti di finanziamento”.

Notizie Anci sul Pnrr per i Comuni