Palermo, incendi in tutta la provincia. A Mondello abitanti fuggiti dalle case, molti hanno dormito in macchina

Dopo aver fronteggiato gli incendi divampati ieri in tutta la provincia, il comando dei Vigili del fuoco ha dovuto affrontare l’emergenza delle fiamme alte che dalle cime della montagna di Capo Gallo sono scese verso Mondello.

Allarme da ieri tra i residenti di Mondello, fuggono gli abitanti delle case tra Via Pindaro e il versante di Capo Gallo.

Molti hanno trascorso la notte in strada o nelle automobili accese per l’aria condizionata, con anziani, bambini, cani e gatti. Paura tra i cittadini e proteste per l’impotenza delle autorità e le misure di intervento inadeguate, scarse o assenti per il contenimento degli incendi.

A Bellolampo ieri la Rap era intervenuta per l’incendio scoppiato nelle vicinanze della quarta vasca del polo impiantistico di trattamento dei rifiuti e aveva tempestivamente attivato tutte le procedure previste in questi casi per circoscrivere i focolai. Va evidenziato lo sforzo immane degli operatori della Rap che con 50 gradi hanno profuso sforzi enormi non abbandonano il campo per evitare danni ulteriori e scongiurare il blocco della raccolta dei rifiuti in città.