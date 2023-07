Palermo, contributi alle imprese locali, Forzinetti: emendamenti al regolamento per ampliarne l’efficacia

«In Commissione attività produttive, che ringrazio per la convocazione sul tema, abbiamo parlato di programmazione e sviluppo economico della nostra città. Abbiamo approfondito, in particolare, il regolamento già all’ordine del giorno del Consiglio comunale che regolamenterà l’erogazione dei contributi a favore delle imprese locali» dichiara l’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti.

«Uno strumento fondamentale per rilanciare l’economia della nostra città. Ringrazio i consiglieri Chinnici e Lupo per aver posto l’attenzione sulla nascita di nuove start up e sulla necessità di coinvolgere i tantissimi giovani che purtroppo sono costretti a emigrare dalla nostra terra. Ho sottoposto all’attenzione della Commissione la necessità di intervenire con emendamenti tecnici, al fine di ampliare il più possibile la partecipazione e il coinvolgimento delle imprese, ma soprattutto ho evidenziato la necessità di prevedere contributi straordinari per le imprese e le attività produttive vittime di intimidazioni mafiose, pizzo e con familiari vittime di mafia a qualsiasi titolo. Un segnale importante, che questa amministrazione vuole fortemente riconoscere».

Il testo in discussione del “Regolamento per l’erogazione di contributi a favore dell’economia locale”.