«Stampa non invitata alle commemorazioni di via D’Amelio». Rammarico e perplessità di sindacato e ordine dei giornalisti

Giornalisti esclusi. Mai accaduto in trent’anni che alla stampa fosse interdetta la cerimonia di deposizione della corona di fiori alla Caserma Lungaro, in memoria delle vittime della strage di via D’Amelio.

L’Ordine dei giornalisti Sicilia e l’Assostampa Sicilia hanno espresso il proprio rammarico nell’apprendere, da una nota diramata dall’Ufficio di gabinetto della Questura di Palermo, che la cerimonia commemorativa del XXXI anniversario della strage di via D’Amelio, presso la caserma Lungaro, «non sarà aperta alla Stampa».

“Restiamo sorpresi, dati i rapporti che contraddistinguono le relazioni tra Ordine, sindacato e forze dell’ordine. E altresì perplessi dinnanzi a una scelta che ci esclude, scelta alla base della quale ci saranno certamente delle motivazioni che, tuttavia, non ci sono state comunicate”, esprime un comunicato congiunto di Ordine e Sindacato dei giornalisti.

Il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, sono caduti vittime della mafia in via D’Amelio il 19 luglio 1992, a Palermo..