Presidente Egitto grazia Patrick Zaki, che ora tornerà in Italia

“Patrick Zaki ha oggi ricevuto la grazia dal presidente della Repubblica egiziana e voglio ringraziare il presidente al Sisi per questo gesto molto importante”.

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio dopo l’annuncio della grazia allo studente da parte del presidente dell’Egitto.

Patrick Zaki era stato condannato ieri a tre anni di carcere per diffusione di notizie false. La sentenza del tribunale di Mansoura in Egitto nel corso dell’undicesima udienza. A renderlo noto su Twitter è stato Hossam Bahgat, attivista egiziano per i diritti umani e fondatore dell’Egyptian Initiative for Personal Rights, la stessa organizzazione non governativa con cui ha collaborato Zaki. Secondo Bahgat, la sentenza non è soggetta ad appello. L’attivista era stato arrestato nel 2020 in Egitto con l’accusa di diffusione di notizie false.