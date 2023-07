Mobilità urbana, disagi Vergine Maria. Natale Puma chiede il ripristino linee bus 139 e 936

Il consigliere comunale Natale Puma chiede di ripristinare le linee di autobus 139 e 936, soppresse da Amat, per venire incontro alle esigenze dell’utenza.

La richiesta, sollecitata da numerose segnalazione dei cittadini, è stata inviata al sindaco Roberto Lagalla, all’ assessore Maurizio Carta, all’ufficio mobilità e controllo Amat, al direttore generale Amat Domenico Caminiti.

La linea bus 139 collegava Vergine Maria alla Stazione Centrale, seguendo il percorso della litoranea. La linea era utilissima per gli studenti che frequentano l’istituto nautico Gioeni-Trabia e i corsi universitari.

La linea 936 collegava Sferracavallo al Cimitero dei Rotoli passando per la Marinella, Partanna Mondello, Mondello, Addaura, Vergine Maria e faceva capolinea nel piazzale dell’ex Chimica Arenella. La sua soppressione ha creato molteplici disagi all’utenza che, per esempio, se volesse venire da Sferracavallo dovrebbe prendere diversi bus.