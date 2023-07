Caltagirone Short FilmFest, inaugurata la II edizione: protagonisti cinema, musica e ospiti internazionali

Nel centro storico di Caltagirone premiata l’attrice argentina Clara Alonso con il premio Verus Testa di Moro.

Con una pre apertura il 12 luglio che ha accolto la presentazione del cortometraggio di Daniele Gangemi Ti racconto tuo padre, vincitore di una Menzione Speciale per il valore sociale dell’opera, ha preso il via la seconda edizione del Caltagirone Short FilmFest.

Pubblico numeroso ieri sera nella Piazza del Municipio di Caltagirone (CT) per la prima serata della kermesse, condotta con maestria da Salvo La Rosa, alla presenza del Sindaco Fabio Roccazzo e dell’Assessore alla Legalità e alla Sicurezza Giuseppe Fiorito. Un’apertura particolarmente magica grazie alla musica di Giuseppina Torre, pianista e compositrice siciliana e già vincitrice di diversi premi internazionali, che ha regalato al pubblico una parte del suo ampio repertorio e che ha infine ricordato il suo legame indissolubile con il territorio calatino. Spazio poi al cinema con la proiezione dei corti Don’t be cruel di Andrej Chinappi, vincitore del premio Miglior Regia e di Aggrappati a me, decretato Miglior corto siciliano per la sensibilità con cui è stato trattato il tema della fragilità umana e dell’inclusione. Il premio è stato consegnato dal Sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo al regista Luca Arcidiacono. La giuria, composta dalla sceneggiatrice Heidrun Schleef, da Carlo Fenizi, regista e sceneggiatore e dall’attore e musicista Jonis Bascir, ha poi condiviso con il pubblico emozioni e suggestioni provenienti dalla valutazione delle opere in concorso che quest’anno ruotano su tre tematiche: amore, inclusione e terza età.

Una grande e calorosa accoglienza è stata riservata alla madrina Clara Alonso, conosciuta al grande pubblico per il successo internazionale della serie tv Violetta e per la sua partecipazione al film per il cinema Il tuttofare accanto a Sergio Castellitto, Elena Sofia Ricci e Guglielmo Poggi. L’attrice argentina ha ricevuto il premio Verus Testa di Moro, per la sua attività artistica internazionale e per la sua attenzione nei confronti di un cinema che tratta temi sociali, da Andrea Alparone Direttore Commerciale di Verus Ceramiche.

Ospiti della serata anche il duo siciliano Toti & Totino che ha saputo divertire il pubblico con una delle loro irresistibili performance comiche. La musica ha concluso la serata con la voce ineguagliabile di Agostino Penna, talentuoso e versatile compositore e interprete di origine campana, che ha coinvolto tutto il pubblico presente con brani indimenticabili del repertorio italiano.

Proseguono da stasera gli appuntamenti della kermesse nel centro storico della città calatina. Venerdì 14 luglio 2023 dalle ore 17.00 la Corte Capitaniale ospiterà la proiezione dei corti in concorso e, successivamente, la masterclass sul cinema con il regista Christian Marazziti.. Dalle ore 20.30 le luci si riaccendono sulla Piazza del Municipio e la serata, condotta da Angelo Scaltriti ospiterà la proiezione dei corti fuori concorso L’albero di noce di Fabio Cillia e Alone di Alfio Sorbello. Grande attesa inoltre per la consegna del Premio Antonio Grasso a Gioacchino Bonsignore, giornalista di origini siciliane, da parte di Michele Cucuzza, da diversi anni volto di TG Sicilia. La musica infine sarà ancora protagonista con Mauro di Maggio, Fernando Alba e I Darsena in concerto.

Tutte le proiezioni e gli eventi sono aperti al pubblico, il programma del festival è consultabile sul sito ufficiale del Caltagirone Short FilmFest.