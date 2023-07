Ispamed, “Innovazioni per una produzione agricola sostenibile nell’area mediterranea”: a Palermo due giorni di confronto internazionale

Cambiamenti climatici e agricoltura nell’area mediterranea: parte domani, a Palermo, la Conferenza internazionale per affrontare la sfida del futuro.

Domani mercoledì 12 Luglio 2023, dalle ore 9:30, presso l’Aula magna “Gian Pietro Ballatore” del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università degli studi di Palermo, in viale delle Scienze (edificio 4), iniziano due giorni di confronto e di studio sul tema dei cambiamenti climatici in agricoltura nella regione mediterranea.

L’iniziativa internazionale ISPAMED (Innovations For Sustainable Crop Production in The Mediterranean Region) dà appuntamento a ricercatori, imprenditori e scienziati provenienti da dieci paesi (Albania, Bulgaria, Grecia, India, Italia, Marocco, Portogallo, Romania, Spagna e Tunisia) e durerà fino al pomeriggio del giovedì 13 luglio.

La sessione di domani mattina affronta, in concreto, i temi legati alle produzioni vegetali e al ruolo della biodiversità nello scenario del cambiamento climatico, dove la sicurezza alimentare rappresenta uno degli aspetti fondamentali della politica di sviluppo. Si parlerà dell’introduzione delle innovazioni possibili per lo sviluppo agricolo sostenibile in ambiente mediterraneo, in particolare su specie come il frumento e il pomodoro, colture strategiche per l’alimentazione del pianeta.

Con la sessione pomeridiana (inizio ore 14,30), invece, si affronta il tema del miglioramento delle risorse idriche in agricoltura e della sicurezza alimentare per la pianificazione dei sistemi colturali con criteri di sostenibilità. Verranno proposte nuove strategie agronomiche sostenibili per attenuare gli effetti del deficit idrico e si parlerà anche della nutrizione minerale di sintesi per ottenere produzioni soddisfacenti qualitativamente e quantitativamente. Al centro della discussione anche gli impianti di fitodepurazione, che possono rappresentare una scelta sostenibile per trattare con efficienza le acque reflue di origine agricola e fornire risorse idriche alternative per l’irrigazione delle colture agrarie quando i criteri di sicurezza alimentare sono pienamente soddisfatti.

I lavori del mattino verranno aperti dai saluti di: Tiziano Caruso, direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali di Unipa, nonché chairman del Congresso internazionale ISPAMED; Massimo Midiri, rettore dell’Università degli Studi di Palermo; Dario Cartabellotta, dirigente generale del Dipartimento regionale Agricoltura; Luca Sammartino, vice-presidente della Regione e assessore regionale dell’Agricoltura.

Tutte le informazioni sul programma sul sito www.ispamed.org

La Conferenza internazionale, il cui comitato organizzatore è presieduto dal docente universitario Giuseppe Di Miceli, è promossa da: Consorzio di Ricerca per lo Sviluppo di Sistemi Innovativi Agroambientali (CORISSIA) e dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

Con il sostegno di: Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana, Istituto Tecnico Superiore Sicani (ITS Sicani), Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo (ERSU Palermo), Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO), Ente sviluppo Agricolo (ESA), DOS Sicilia, Netafim, Città Metropolitana e Comune di Palermo, Società Italiana di Agronomia (SIA), MDPI Agronomy, Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI), Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA), Società Italiana di Economia Agro-Alimentare, Coldiretti Sicilia, Tenute Maltese, Tenute Caracci, Feudo Pollichino, Cuor di Leone, FiberTelecom.