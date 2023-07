Università. Riccardo Pessina, Ceo Monzesi spa, in visita all’ERSU di Palermo. Confermato primo tirocinio per studenti Unipa in USA

«Accogliamo con grande soddisfazione il gesto che la Monzesi, società benefit, sta facendo in favore degli studenti universitari ERSU dell’Ateneo palermitano».

Con queste parole il presidente di Ersu Palermo, Michele D’Amico, ha accolto ieri pomeriggio il Ceo della società brianzola, Riccardo Pessina, in visita alla residenza Santi Romano, riferendosi – espressamente – al tirocinio retribuito messo a disposizione negli USA. Si tratta del primo risultato dell’iniziativa “Sicilia Diffusa” presentata mercoledì scorso in Sala Piersanti Mattarella, all’Ars, dagli Ersu siciliani insieme alla Confederazione dei siciliani del Nord America (Csna).

Monzesi è una Pmi innovativa operante tra Italia, Egitto, Cina e Usa, che mira al know how italiano anche all’estero, occupandosi di automotive, aerospaziale, medicale, energia rinnovabile, puntando sull’innovazione dei processi e sulla gestione etica della parte finanziaria (qui il report d’impatto 2023).

Pessina ha, invece, sottolineato “l’entusiasmo con cui il management e la proprietà dell’azienda, e in particolare la presidente Maria Rita Rigamonti, hanno accolto l’accordo con Ersu in favore dei propri utenti, per la vivacità e l’intelligenza dei giovani siciliani e per la qualità degli ingegneri formati dall’Università degli studi di Palermo”. Del Consiglio di Amministrazione della Pmi lombarda fa parte anche l’avvocato palermitano Gaetano Turrisi.

Durante la visita alla residenza universitaria Ersu Santi Romano, il Ceo di Monzesi ha incontrato alcuni studenti universitari, laureandi in ingegneria, con cui si è confrontato, invitandoli anche a candidarsi per la sua azienda e cui ha illustrato il valore delle imprese che scelgono la strada della circolarità, della sostenibilità, del bilancio etico. Pessina ha, quindi, anche condiviso con i presenti l’ultimo “video etico” realizzato dalla sua società che va proprio nella direzione del cambiamento e della necessità di un’azione imprenditoriale responsabile e consapevole.

Insieme al presidente Ersu Michele D’Amico, il direttore Ersu Ernesto Bruno, la responsabile dell’Ufficio di presidenza Ersu Angela Piraino, è stata poi visitata la mensa universitaria, gestita da COT Ristorazione, dove è stata consumata la pizza insieme agli studenti universitari.

Nei prossimi giorni verrà comunicata ai neolaureati e ai laureandi la procedura per candidarsi al tirocinio retribuito che sarà svolto a Orlando, in Florida (Usa), in una nuova sede che è in allestimento.

(Nella foto, da sinistra il Ceo Riccardo Pessina insieme al presidente e al direttore Ersu Palermo Michele D’Amico ed Ernesto Bruno, al giornalista Francesco Panasci, alla responsabile dell’Ufficio di presidenza Ersu Angela Piraino)