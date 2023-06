La strada di casa, in libreria il secondo romanzo di Annalisa Baeli

Dopo il grande successo con il romanzo di esordio, Nap – Non avere paura, la scrittrice siciliana torna in libreria con La strada di casa, una travolgente storia d’amore e di accettazione e riscatto, edita sempre dalla Pav edizioni. Reduce da due sold out al Salone internazionale del libro di Torino e Una marina di Libri, a Palermo, il libro è disponibile su tutti gli store online e nelle librerie.

Protagonista della storia, Tess Stevens, una giovane donna che ha avuto tutto dalla vita: figlia di miliardari repubblicani, prossima al matrimonio con il suo fidanzato storico Josh, ricopre una posizione di prestigio nella fiorente azienda di famiglia. Eppure, una vecchia ferita del suo cuore, le impedisce di essere felice in questa gabbia dorata, e il suo mondo si sgretola in una sola notte. Il suo nuovo cammino incrocia quello di Connor Lynch, “bifolco” campagnolo tuttofare della piccola cittadina di Forks. I battibecchi tra i due sono inevitabili, così come lo è la loro attrazione nonostante anche Connor sia prossimo alle nozze con Beth. Il loro incontro segna un punto di svolta, nelle loro vite e nel loro modo di guardare il mondo. Una storia di riscatto verso i più semplici desideri, la voglia di essere se stessi senza alcuna sovrastruttura, l’accettazione dell’altro in nome della fiducia, il riconoscere gli sbagli umani dai veri tradimenti, questi sono gli elementi che segnano la strada di Tess; un mix di gusti e sapori, che seppur così diversi, come fragola e menta, il rosa e il verde, la dolcezza e la freschezza, fanno riscoprire qualcosa che in realtà, è sempre stato in loro, sul loro percorso, la differenza tra ciò che ha un costo e ciò che ha valore.

Strade che si incrociano, si sovrappongono e si separano, ma solo una è quella che ci riporta sempre a casa: quella del cuore.

L’autrice

Annalisa Baeli nasce a Barcellona Pozzo di Gotto il 5 aprile 1984. Seconda di tre figli, cresce nel piccolo paese di Novara di Sicilia, in provincia di Messina, insieme ai genitori e i nonni che avranno un ruolo più che fondamentale nella sua vita.

Durante gli anni del liceo emerge la sua passione per la letteratura russa. Lascia gli studi in cerca di indipendenza, lavora come cameriera e commessa, il più delle volte, sempre con un libro in borsa. Qualche anno dopo, già venticinquenne, si iscrive al corso di Lettere Moderne dell’Università degli studi di Messina. Cittadina del mondo, ha vissuto anche in Svizzera per oltre 10 anni. Da pochi mesi è rientrata in Italia, insieme al marito Giuseppe, alla figlia di 6 anni Lara e al loro cane Gordon.