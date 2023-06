Palermo, porta droga al colloquio alla familiare detenuta a Pagliarelli: fermato e denunciato

Ancora una efficace attività di contrasto all’ingresso di droga in carcere, questa volta nel carcere Pagliarelli di Palermo.

“Un uomo è stato fermato e denunciato per avere introdotto droga in carcere destinato ad una familiare”.

A darne la notizia il segretario nazionale del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, Calorego Navarra: “Accortosi della presenza delle unità cinofile della polizia penitenziaria, ha inghiottito un piccolo involto ma è stato visto dai poliziotti. L’uomo è stato perquisito nella persona. Successivamente, su disposizione della Autorità Giudiziaria, il soggetto è stato sottoposto ed esami strumentali (radiologici) presso l’ospedale più vicino, con esito positivo. Vistosi scoperto, ha ammesso di avere ingerito della sostanza stupefacente, verosimilmente da cedere alla familiare detenuta durante il colloquio. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà”.

Donato Capece, segretario generale del SAPPE ha espresso il plauso del SAPPE per la professionalità, abnegazione e intuizione “del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che, ancora una volta in maniera brillante, con immediata risoluzione investigativa ha sventato sul nascere il tentativo di detenzione e uso di droga in carcere”.