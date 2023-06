Enna, forum cura diabete. Appello a Schifani, mancano dati ufficiali monitoraggio. Agd Sicilia dona 10mila euro a Fondazione Diabete Italia

Da Enna Agd Sicilia, promotrice del “Forum sul Diabete di Tipo 1”, lancia l’appello al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani: «Ci aiuti ad avere i dati ufficiali: cura e corretto approccio alla patologia passano dalla definizione dei numeri, ad oggi mai pubblicati, ma che da una prima stima pongono la Sicilia prima in Italia per diffusione».

Donati da Agd Sicilia 10mila euro a Fondazione Italiana Diabete per la ricerca «Per la prima volta si parla di prevenzione possibile. Noi siamo pronti ad ogni sforzo per far sì che il diabete di Tipo 1 non cambi la vita».

«I numeri sulla popolazione siciliana affetta da Diabete di Tipo 1 non sono mai stati ufficializzati. Nonostante i nostri sforzi come associazione per l’aiuto ai bambini e giovani con diabete non siamo mai riusciti ad avere questi dati, ma sappiamo soltanto che i numeri sono importanti, tra 45 mila e 60 mila, e che la nostra regione è la prima in Italia per diffusione della malattia. Questi numeri aiuterebbero una svolta reale nell’approccio e cura della patologia e per questo chiediamo aiuto al presidente della Regione Schifani».

L’appello al presidente della Regione è stato lanciato da Fabio Badalà, presidente di Agd Sicilia nel corso del forum “Diabete Sicilia-Uniti per la cura” realizzato oggi ad Enna assieme a Fondazione Italiana Diabete.

«Il Piano nazionale delle malattia diabetica è stato recepito dalla Regione Siciliana ma non applicato. Manca il monitoraggio del fenomeno come previsto dal Piano, manca la revisione, mancano i centri di riferimento presenti solo sulla carta ma senza tutte le figure professionali necessarie e non adeguati al bacino di utenza».

