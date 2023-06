Enna, Forum Diabete: Sicilia prima  in Italia per persone affette da diabete di tipo 1

Al Palace Hotel Federico II di Enna, domenica 11 giugno 2023 il Forum sul Diabete di Tipo 1, promosso da “AGD Sicilia – Associazione per l’aiuto ai bambini e giovani con diabete” e “Fondazione Italiana Diabete”.

Dalla Camera, una speranza con la proposta di legge per l’avvio dal 2024 di una campagna di screening per diabete di tipo 1 e celiachia nella popolazione 1-17 anni.

Sul testo di legge approdato alla Camera, grazie a Fondazione Italiana Diabete, il presidente di Agd Sicilia Badalà osserva “è un sicuramente un momento importante sia per perimetrare finalmente in modo reale, identificando quanti, nel range 1-17 anni siano a rischio sviluppo per queste patologie definendone al tempo stesso i numeri reali. Grazie alla diagnosi precoce e alla predizione, infatti, è possibile ridurre le complicanze all’esordio. La gestione della malattia e l’autocontrollo, sono al momento, le uniche armi a disposizione per evitare le complicanze in attesa di una cura definitiva”,

Foto di Austin Pacheco su Unsplash