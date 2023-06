Il libro per ragazzi “Leggendo leggende” il 10 giugno a Una marina di Libri

Un viaggio letterario tra miti e leggende della Sicilia: Leggendo leggende, libro per ragazzi edito da Pietro Vittorietti Edizioni, scritto a quattro mani da Maria Concetta Armetta e Giuseppe Vultaggio, sarà presentato sabato 10 giugno alle ore 17.30 a Villa Filippina (teatro COOP) all’interno della rassegna letteraria Una Marina di Libri, con uno spettacolo musicale ricco di poesia, musica e danza.

Il testo, che fa parte della collana “Armalilàndia”, si rivolge a ragazzi dai 7 ai 13 anni e raccoglie un’accurata selezione di fiabe e leggende della tradizione siciliana. Il filo conduttore di questo viaggio letterario è rappresentato da un “cantastorie” contemporaneo che, alternando rime e racconti, incarna con la lingua siciliana il ruolo di chi oggi, a dispetto della “modernità”, appare un po’ matto e fuori dalle convenzioni sociali, accogliendo con parole e gesti inconsueti i piccoli/grandi viaggiatori del nostro tempo.

Maria Concetta Armetta, maestra “per scelta” e scrittrice “per caso”, cura la collana editoriale per ragazzi “Armalilàndia” edita da Pietro Vittorietti Edizioni.

Giuseppe Vultaggio, poeta, sceneggiatore e musicista, è autore di numerose raccolte poetiche.

“Siamo due autori siciliani con un piccolo sogno – raccontano Armetta e Vultaggio – portare sui banchi di scuola un’identità che è stata via via “seppellita e dimenticata” dalla frenesia del mondo contemporaneo. Nasce così “Leggendo leggende”, un testo per ragazzi, che contribuisce inoltre all’attuazione della Legge regionale n°9 /2011 sulla valorizzazione del patrimonio culturale siciliano nelle scuole”.