Progetto Coinvolgi: esperienze di cooperazione, cittadinanza attiva e legalità

Un evento di sensibilizzazione per far conoscere e raccontare diverse esperienze di cooperazione, cittadinanza attiva e legalità. Lunedì 29 maggio, alle ore 15.00, presso l’ICS G. Scelsa (Via Villani, 40), l’associazione People Help the People organizza nell’ambito del progetto Coinvolgi, finanziato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, un momento di sensibilizzazione al volontariato sulle tematiche della cittadinanza attiva.

“L’evento – spiega Giuseppe Labita, presidente di People Help the People e coordinatore del progetto Coinvolgi – ha lo scopo di raccontare le esperienze di cooperazione, cittadinanza attiva e legalità attraverso le attività realizzate e/o in corso di realizzazione nel mondo del volontariato e della cooperazione internazionale, del costante confronto tra scuola e terzo settore e della sinergia tra enti pubblici e terzo settore”.

Realizzato in partnership con Butterfly Dreamer Italia APS; Associazione Casa della Comunità Speranza; CEVI – Centro Internazionale di Volontariato ODV; Associazione Leo onlus; Associazione di volontariato Oghogho Meye onlus; Associazione Solidarietà con l’America Latina onlus; Associazione Sulla Strada ODV; Una proposta diversa, il progetto Coinvolgi ha lo scopo di promuovere il volontariato a livello locale e nazionale, di favorire il protagonismo dei giovani affinché diventino gli agenti del cambiamento, di promuovere attivamente gli enti del terzo settore quali tramite per garantire una promozione dell’educazione allo sviluppo sostenibile e di uno stile di vita capace di rendere gli insediamenti urbani sicuri, inclusivi, duraturi e sostenibili.

Per partecipare è necessario registrarsi su https://form.jotform.com/231221638253348