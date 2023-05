Emergenza alluvione Emilia Romagna, il supporto del soccorso alpino e speleologico siciliano

Dalla Sicilia è partita una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, a supporto delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle recenti alluvioni.

Sono operatori appartenenti alla Squadra Regionale di Soccorso in Forra, specializzati negli interventi in ambienti impervi ad elevata acquaticità.

I tecnici siciliani si uniranno alle altre squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, provenienti dalle diverse regioni italiane, che stanno già operando nelle diverse aree di intervento, portando viveri e acqua potabile alle famiglie isolate ed evacuando centinaia di persone dalle proprie case, grazie anche al supporto degli elicotteri dell’Aeronautica Militare e dei Vigili del Fuoco, nei territori della provincia di Ravenna, Cesena e nella zona appenninica dove diverse località sono rimaste isolate per le strade interrotte dalle frane.