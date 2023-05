Isole minori, a breve ddl. Militello sindaco Ustica alla Giornata nazionale del Mare

Il sindaco di Ustica Militello alla “Giornata nazionale del Mare”: «Proficuo incontro sui problemi che penalizzano le Isole minori. In tempi brevi un disegno di legge».

Oggi, nella Tenuta di Castelporziano, a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro Nello Musumeci, è stata celebrata la “Giornata nazionale del Mare”, promossa dal ministero per la Protezione civile e le politiche del mare.

L’evento ha visto la presenza del sindaco e presidente dell’Amp Isola di Ustica, Salvatore Militello e degli altri sindaci delle Isole minori.

“È stato un incontro proficuo – ha dichiarato Militello – poiché con il ministro per le politiche del Mare si è discusso anche dell’apertura dei presidi dei Vigili del fuoco nelle Isole minori, custodi di inestimabili tesori per la biodiversità, allo scopo di potenziare la prevenzione e il contrasto degli incendi di vegetazione, anche a fronte dei cambiamenti climatici in atto. Inoltre, abbiamo affrontato il tema delle criticità del sistema sanitario che penalizzano le Isole minori. Entro la prima decade di giugno – ha concluso Militello – faremo un nuovo incontro a Roma dove si discuterà del disegno di legge sulle Isole minori predisposto dal ministero”.