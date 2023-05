Ponte sullo Stretto, la senatrice messinese Floridia (M5S) alla conferenza stampa del Comitato “Invece del Ponte” alla Camera dei Deputati 

“Progetto vecchio, superato e con più di duecento criticità mai risolte”. Stigmatizzato il mancato inserimento dei sindaci di Messina e Villa San Giovanni nella Società Stretto di Messina.

“Il M5S ci sarà sempre contro l’arroganza di questo Governo che esclude del tutto il dibattito pubblico, che abbiamo il dovere di sollevare in ogni sede”, dichiara la senatrice messinese Barbara Floridia (M5S), presidente della Commissione Vigilanza Rai, che ha partecipato alla conferenza stampa organizzata alla Camera dei Deputati dal Comitato civico “Invece del Ponte – cittadini per lo sviluppo sostenibile dell’area dello Stretto”.

Hanno preso parte all’incontro il costituzionalista Michele Ainis, l’economista Guido Signorino ed Elio Conti Nibali, rappresentanti del Comitato, ed Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde. Denunciata l’emarginazione dei sindaci delle città interessate, che si era proposto fossero tra i componenti della Società Stretto di Messina. Illustrate le tematiche per cui si batte il comitato “Invece del Ponte”, secondo cui progetto di realizzazione comporta la devastazione del territorio, battendosi a favore degli investimenti per le infrastrutture dei trasporti delle quali la Sicilia ha bisogno. Infrastrutture che comunque andrebbero realizzate senza subordinarle alla realizzazione del Ponte, di cui non si ha ancora una progettazione e costi definiti (quelli ipotizzati vanno da 7,2 a 14,6 miliardi di media, in media 11 miliardi). Il costituzionalista Michele Anais si è pronunciato sull’impatto paesaggistico dell’opera chiedendosi: “Potremmo mai costruire un ponte sospeso sopra il Colosseo per migliorare il traffico di Roma?”

Barbara Floridia sottolinea: “Il Movimento 5 Stelle c’è e ci sarà sempre contro l’arroganza di questo Governo che vuole imporre la realizzazione di un ponte sopra le teste dei cittadini messinesi. E lo fa prima con un decreto legge e poi con la questione di fiducia, escludendo del tutto il dibattito pubblico”.

“Questo progetto è vecchio, superato e con più di duecento criticità mai risolte. Da qui la mia presenza alla conferenza del Comitato di cittadini ‘Invece del Ponte’, a sostegno di un dibattito che abbiamo il dovere di sollevare in ogni sede sia consentito”, conclude la senatrice pentastellata.