Xi a Zelensky: «Integrità territoriale a base relazioni Cina-Ucraina»

Il presidente cinese Xi Jinping ha parlato oggi a lungo al telefono con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Xi ha dichiarato che «il rispetto reciproco di sovranità e integrità territoriale è la base politica delle relazioni Cina-Ucraina».

Il colloquio telefonico tra il presidente cinese Xi Jinping con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mercoledì, è il primo tra i due leader di Pechino e Kiev dall’inizio dell’invasione della Russia. “Ho avuto una telefonata lunga e significativa con il presidente Xi Jinping”, ha detto Zelenskyy su Twitter. “Credo che questa chiamata, così come la nomina dell’ambasciatore dell’Ucraina in Cina, darà un forte impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali”, ha scritto.

Il portavoce di Zelensky, Sergiy Nykyforov, ha dichiarato su Facebook che i due hanno avuto “una conversazione telefonica di quasi un’ora”. L’emittente statale cinese CCTV ha riferito che durante la telefonata Xi ha detto a Zelenskyy che “colloqui e negoziati” sono “l’unica via d’uscita” dalla guerra. “Sulla questione della crisi ucraina, la Cina si è sempre schierata dalla parte della pace e la sua posizione centrale è quella di promuovere i colloqui di pace”, ha riferito Xi.