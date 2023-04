Xi a Zelensky: «Integrità territoriale fondamento politico delle relazioni Cina-Ucraina»

Il presidente cinese Xi Jinping ha parlato a lungo al telefono con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Xi ha dichiarato che «il rispetto reciproco di sovranità e integrità territoriale è la base politica delle relazioni Cina-Ucraina».

Il colloquio telefonico tra il presidente cinese Xi Jinping con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mercoledì, è il primo tra i due leader di Pechino e Kiev dall’inizio dell’invasione della Russia. “Ho avuto una telefonata lunga e significativa con il presidente Xi Jinping”, ha detto Zelenskyy su Twitter. “Credo che questa chiamata, così come la nomina dell’ambasciatore dell’Ucraina in Cina, darà un forte impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali”, ha scritto.

Il portavoce di Zelensky, Sergiy Nykyforov, ha dichiarato su Facebook che i due hanno avuto “una conversazione telefonica di quasi un’ora”. La portavoce del ministero degli esteri Hua Chunying ha riferito che durante la telefonata Xi ha detto a Zelenskyy che la posizione cinese è chiara: colloqui e negoziati sono l’unica via d’uscita percorribile dalla guerra. “Sulla questione della crisi ucraina, la Cina si è sempre schierata dalla parte della pace e la sua posizione centrale è quella di promuovere i colloqui di pace”, ha riferito Xi.

Nella nota ufficiale del ministero degli Esteri cinese viene precisato che “nel pomeriggio del 26 aprile, il presidente Xi Jinping ha parlato al telefono con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy su invito di quest’ultimo”.

“Il rispetto reciproco della sovranità e dell’integrità territoriale è il fondamento politico delle relazioni Cina-Ucraina“, prosegue la nota.

“Il presidente Xi ha sottolineato che la crisi ucraina si sta evolvendo in modi complessi con importanti ripercussioni sul panorama internazionale. La sua posizione centrale è quella di facilitare i colloqui per la pace.” La posizione cinese viene espressa con chiarezza: “Il dialogo e la negoziazione sono l’unica via percorribile. Non c’è vincitore nelle guerre nucleari. Sulla questione nucleare, tutte le parti interessate devono mantenere la calma ed esercitare moderazione, agire veramente nell’interesse del proprio futuro e di quello dell’umanità e gestire congiuntamente la crisi. Tutte le parti riflettano seriamente sulla crisi ucraina e esplorino insieme modi per portare pace e sicurezza durature in Europa attraverso il dialogo.

La Cina continuerà a facilitare i colloqui per la pace e ad adoperarsi per un cessate il fuoco anticipato e il ripristino della pace. La Cina invierà il rappresentante speciale del governo cinese per gli affari eurasiatici in Ucraina e in altri paesi per avere una comunicazione approfondita con tutte le parti sulla soluzione politica della crisi ucraina. La Cina ha inviato più lotti di assistenza umanitaria all’Ucraina e continuerà a fornire aiuto al meglio delle sue capacità.

Zelensky – conclude la nota – ha ringraziato la Cina per aver fornito assistenza umanitaria all’Ucraina e ha accolto con favore l’importante ruolo della Cina nel ripristinare la pace e cercare una soluzione diplomatica alla crisi.”